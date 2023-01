États-Unis : le secrétaire d’État américain se rend en Israël pour apaiser les tensions

Anthony Blinken, secrétaire d’Etat américain, s’est rendu en Israël pour apaiser les tensions entre Israéliens et Palestiniens, qui se rendent coup pour coup depuis moins d’une semaine.

La poignée de main semble cordiale, il y a même quelques sourires. Mais Américains et Israéliens ne sont pas sur la même longueur d’ondes. La visite d’Anthony Blinken, secrétaire d’Etat américain, était prévue de longue date, bien avant que les violences entre Palestiniens et Israéliens ne se multiplient. “Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour un retour au calme et une désescalade, réclame Anthony Blinken. Nous voulons créer un environnement dans lequel nous pourrons recréer un climat de sécurité entre Israéliens et Palestiniens.”

Une escalade violente

De son côté, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, s’est contenté de rappeler qu'Israël reste une démocratie forte avant de s’en prendre à l’Iran. Depuis plusieurs jours, c’est l’escalade de violence. Jeudi 26 janvier, un raid israélien en Cisjordanie fait une dizaine de morts. En représailles, un attentat près d’une synagogue de Jérusalem-Est, vendredi 27 janvier, fait sept morts ; avant une nouvelle réponse d’Israël.