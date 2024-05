Drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, manifestations pour Gaza... La stratégie de la France Insoumise inquiète jusqu'à l'Elysée

Sanction maximale contre Sébastien Delogu : le député insoumis a écopé de deux semaines d'exclusion de l'Assemblée nationale pour avoir brandi le drapeau palestinien dans l'hémicycle, à la suite des frappes israéliennes sur Rafah. L'élu des Bouches-du-Rhône entendait notamment réclamer la reconnaissance d'un Etat palestinien, qu'accepte sur le principe Emmanuel Macron, mais pas "sous le coup de l'émotion".

Quelques heures plus tard, dans les rues de Paris notamment, de nombreux drapeaux du parti ont été aperçus lors d'une manifestation contre l'opération de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, aux côtés des étendards du parti d'extrême gauche NPA, du syndicat Force ouvrière ou encore de l'organisation Révolution palestinienne, qui flottaient au milieu de la foule.

"Bordéliser"

Une "stratégie électorale" en vue du scrutin européen début juin, dénoncée par les adversaires des Insoumis, et qui inquiète au sommet de l'Etat : les troupes de Jean-Luc Mélenchon veulent "bordéliser" d'après un conseiller de l'exécutif, qui va jusqu'à lier cette stratégie à la volonté de flatter "l'électorat musulman" : "C'est très dangereux", conclut-il.

Même sentiment au sein de la majorité : "Je dis qu'aujourd'hui LFI porte une très lourde responsabilité dans la diffusion de la haine d'Israël, dont se nourrit la haine des Juifs en France, et dans l'explosion de la haine antisémite en France", dénonce ainsi Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. "Je ne vois pas le rapport entre les crimes de Monsieur Nétanyahou et les Juifs en France", réplique, l'Insoumis Hadrien Clouet.

Au sein de la France insoumise, certains assument de s'adresser à une partie de la population, avec l'idée de mobiliser les abstentionnistes, comme une réserve de voix potentielles. Mais Hadrien Clouet botte en touche : "On n'a pas un effet à caractère électoral. Il y a plein de gens, on ne sait pas encore s'ils iront voter ou pas et ce n'est pas le sujet. En revanche, des gens se mobilisent parce qu'on partage une certaine conception de la justice. Et ceux-là, on les retrouvera dans plein de luttes et c'est aussi ça qui compte."

Avec l'épisode du drapeau palestinien, "deux stratégies s'alimentent", d'après un socialiste : "La diabolisation de LFI d'un côté, et, de l'autre, la possibilité pour LFI de s'ériger en meilleur défenseur de la cause" palestinienne.