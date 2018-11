DIRECT. Un Palestinien tué par des tirs israéliens à la frontière de Gaza

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GAZA

: Ce Palestinien de 20 ans pêchait les pieds dans l'eau près de la frontière quand il a été tué par des tirs israéliens, ont affirmé des sources de sécurité palestiniennes à l'AFP. Interrogée par l'agence, l'armée israélienne ne s'est pas prononcée sur les faits dans un premier temps. Hier, les groupes palestiniens qui contrôlent ce territoire, dont le Hamas, ont annoncé un cessez-le-feu avec Israël après une journée d'affrontements.

: Un Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la bande de Gaza, au lendemain du cessez-le-feu, affirme le ministère de la Santé gazaoui.

: Le Hamas se félicite de la démission du ministre de la Défense israélien, qui est "une victoire politique pour Gaza qui a réussi, par sa résistance, à ébranler la scène politique", selon son communiqué.

: Pour rappel, une escalade de violence a suivi une opération ratée des forces spéciales israéliennes à Gaza dimanche, qui s'est soldée par la mort d'un soldat israélien et de sept Palestiniens, dont des combattants du Hamas. Le lendemain et pendant 24h, des centaines de roquettes tirées par le Hamas ont plu sur Israël, et l'armée israélienne a frappé à 160 reprises des positions dans la bande de Gaza. Quatorze Palestiniens ont été tués par les tirs et frappes israéliens, et les hostilités ont causé la mort d'un officier israélien et d'un autre Palestinien travaillant en Israël, tué par une roquette.

: Le ministre de la Défense affirme que sa démission va s'accompagne du départ de son parti Israel Beytenou, classé à l'extrême droite, de la coalition au pouvoir. Ce qui laisse le Premier ministre Benjamin Nétanyahou avec une majorité fragile au Parlement. "Nous devons nous entendre sur une date pour des élections le plus tôt possible", a déclaré Avigdor Lieberman.

: L'ultranationaliste Avigdor Lieberman, qui occupait le ministère de la Défense, a dénoncé devant la presse ce cessez-le-feu comme une "capitulation devant le terrorisme". "L'Etat achète le calme à court terme au prix de graves dommages à long terme pour la sécurité nationale", a-t-il estimé.

: Le ministre de la Défense israélien démissionne et appelle à des élections, au lendemain du cessez-le-feu conclu avec les groupes palestiniens qui contrôlent la bande de Gaza.