Direct Tir de roquette meurtrier sur le Golan : l'Iran avertit Israël contre "les conséquences" d'une attaque au Liban

Le ton monte. L'Iran a mis en garde Israël, dimanche 28 juillet, contre les "conséquences imprévisibles" de nouvelles "aventures" militaires au Liban, au lendemain d'un tir de roquette imputé par Israël au Hezbollah libanais soutenu par Téhéran. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé que le mouvement islamiste "paierait le prix fort, un prix qu'il n'a jamais payé auparavant". De son côté, le Hezbollah, soutien du Hamas à Gaza, a nié être l'auteur de cette attaque qui a fait douze morts dans la ville de Majdal Shams. Suivez notre direct.

Douze "jeunes garçons et filles" tués. Selon un bilan fourni par le porte-parole de l'armée israélienne, l'attaque contre Majdal Shams, qui a visé un terrain de football, "a causé la mort de 12 jeunes garçons et filles". Dix-huit autres jeunes ont été blessés, d'après les services d'urgence. Selon ce même porte-parole, il s'agit de la frappe "la plus meurtrière" contre des civils israéliens depuis l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël.

L'ONU exhorte à la retenue. Dans un communiqué conjoint de la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban et du chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), l'ONU a exhorté "les parties à faire preuve de la plus grande retenue". Une intensification des échanges de tirs "pourrait déclencher une conflagration plus large qui engloutirait toute la région dans une catastrophe inimaginable", ont-ils ajouté.

Des tirs quotidiens depuis l'attaque du 7 octobre. Le Hezbollah a ouvert, dès le 8 octobre 2023, un front contre Israël à leur frontière commune et échange quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne. Un commandant de l'armée israélienne a affirmé, vendredi, que les troupes dans le nord du pays, où Israël détient une frontière avec le Liban, se préparaient à une "offensive décisive" contre le Hezbollah.