Direct Négociations pour une trêve à Gaza : "C'est peut-être la dernière" chance pour y parvenir, affirme Antony Blinken

Après dix mois de conflit dévastateur au Proche-Orient, Joe Biden considère qu'un cessez-le-feu à Gaza est "toujours possible". Le président américain a fait cette déclaration dimanche 18 août au soir, en promettant que les Etats-Unis "n'abandonnaient pas" leurs efforts. De fait, au même moment, son chef de la diplomatie arrivait en Israël pour rencontrer, ce lundi, les principaux dirigeants israéliens afin de débloquer l'issue des négociations, avant leur redémarrage.

Neuvième visite d'Antony Blinken au Moyen-Orient. Depuis l'attaque du Hamas perpétrée le 7 octobre sur le sol israélien, le secrétaire d'Etat américain a multiplié les déplacements. Il s'apprête à rencontrer des personnalités politiques israéliennes de premier plan : le Premier ministre Benjamin Nétanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le président Isaac Herzog. Avant de se rendre, mardi au Caire, où reprendront les négociations, Antony Blinken espère convaincre "toutes les parties" de conclure un accord "sur la ligne d'arrivée".

Accusations d'échec croisées entre Israël et le Hamas. A la veille de ces rencontres, Benjamin Nétanyaou avait demandé à "diriger la pression sur le Hamas" et "non vers le gouvernement israélien", avant de dénoncer le "refus obstiné" du mouvement palestinien d'aboutir à un accord. "Nous faisons porter à Benjamin Nétanyahou l'entière responsabilité d'avoir fait échouer les efforts des médiateurs et fait obstruction à un accord", a répliqué le Hamas, dans un communiqué. Le mouvement dénonce "l'insistance" israélienne à imposer de "nouvelles conditions", dont le maintien des troupes à la frontière entre Gaza et l'Egypte.

Blocage des négociations alors que le bilan s'alourdit. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza fait 40 099 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, et plus de deux millions de déplacés. Dimanche, la Défense civile à Gaza a fait état de 11 morts dans des frappes à Jabalia et Deir al-Balah. Côté israélien, le bilan s'élève à près de 1 200 morts, en majorité des civils.