Direct Mobilisations propalestiniennes : Sciences Po ferme ses principaux locaux vendredi

La direction de Sciences Po Paris a décidé la fermeture de ses principaux locaux, vendredi 3 mai, en raison d'une nouvelle occupation par quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza. Dans un message envoyé jeudi soir aux salariés, la direction des Ressources humaines de Sciences écrit : "Suite au vote de l'occupation des étudiants, les bâtiments du 25, 27, 30, rue Saint-Guillaume et du 56, rue des Saints-Pères, resteront fermés demain, vendredi 3 mai. Nous invitons à rester en télétravail", a écrit jeudi soir la direction des Ressources humaines de Sciences Po aux salariés. La mobilisation se poursuit dans d'autres établissements.

L'Ecole de journalisme de Lille (ESJ) est bloquée vendredi matin en raison d'une mobilisation en soutien aux Palestiniens, a appris France Bleu Nord auprès de manifestants sur place. Suivez notre direct.

Six étudiants de Sciences Po Paris ont entamé une grève de la faim. Après un débat interne sur le Proche-Orient jeudi matin qu'ils ont jugé "décevant, mais sans surprise", les étudiants du comité Palestine de Sciences Po ont annoncé le lancement d'un "sit-in pacifique" dans le hall de l'école et le début d'une grève de la faim par six étudiants "en solidarité avec les victimes palestiniennes". Les grèves de la faim continueront jusqu'à "la tenue d'un vote officiel non anonyme au conseil de l'Institut pour l'investigation des partenariats avec les universités israéliennes", a déclaré Hicham, du comité Palestine.

Deuxième jour de blocage à l'Ecole de journaliste de Lille. C'est la deuxième journée consécutive que les accès à l'ESJ sont bloqués par des étudiants. Jeudi, au plus fort de la mobilisation, ils étaient 80 devant les grilles de l'école. Toute la journée, l'école de journalisme et l'IEP avaient gardé portes closes. Les cours de l'ESJ avaient été annulés et les examens prévus à l'IEP reportés. Les étudiants avaient ensuite débloqué le site dans la soirée, avant de reprendre la mobilisation ce vendredi matin.

Réunion devant la Sorbonne. Près de 300 étudiants venus de différents campus se sont réunis jeudi après-midi et ont organisé un campement d'une vingtaine de tentes devant la Sorbone. "Nous sommes tous des enfants de Gaza", "Palestine vivra, Palestine vaincra!", ont scandé les manifestants, avant d'être délogés une heure plus tard par plus d'une centaine de membres des forces de l'ordre.