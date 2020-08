DIRECT. Le Hamas "rejette" et "condamne" l'accord de paix entre Israël et les Emirats arabes unis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ISRAEL

: "L"annexion de pans de Cisjordanie est repoussée mais nous n'y avons pas renoncé", a également déclaré Benyamin Nétanyahou au cours d'une allocution télévisée. Il a confirmé qu'Israël et les Emirats arabes unis sont convenus de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis.





: "Aujourd'hui, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe", a déclaré Benyamin Nétanyahou au cours d'une allocution télévisée.

: La normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis "ne sert pas la cause palestinienne" et constitue un "chèque en blanc" pour la poursuite de "l'occupation", a dénoncé le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

: Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a réagi à l'accord de normalisation entre les Emirats arabes unis et Israël sous l'égide des Etats-Unis. Il salue "une étape" vers la "réalisation de la paix au Moyen-Orient".

: Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou va prendre la parole dans une demi-heure après l'annonce d'une normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis. Le dirigeant évoque "une journée historique" ("Yom histori"), sur Twitter, et devrait livrer davantage de détails sur les termes de l'accord.

: Il est 18 heures et voici les principales informations de la journée.



Israël et les Emirats arabes unis ont signé sous l'égide des Etats-Unis un "accord de paix historique", a tweeté cet après-midi Donald Trump. Selon le prince héritier d'Abou Dhabi, cet accord de normalisation comporte l'arrêt de l'annexion israélienne de nouveaux "territoires palestiniens".





Le FBI va se joindre aux enquêteurs libanais et internationaux pour tenter de déterminer les causes de l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, a annoncé le numéro trois de la diplomatie américaine, David Hale, en visite dans la capitale libanaise.





#BIELORUSSIE Des chaînes humaines et marches pacifiques se multiplient en Biélorussie pour dénoncer la répression violente de la contestation ayant suivi la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko dimanche dernier.





#METEO Plus aucun département ne se trouve en alerte canicule, même orange, a annoncé Météo-France cet après-midi, mettant ainsi un terme à un épisode de fortes chaleurs qui a frappé une grande partie du pays pendant une semaine. Cette canicule devrait malgré tout atteindre le top 5 des plus sévères qu'aura connues la France.

: Israël est d'accord pour stopper l'annexion des territoires palestiniens, affirment les Emirats arabes unis.