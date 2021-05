DIRECT. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur cette nuit après dix jours de combats

Ce qu'il faut savoir

Après dix jours de combats et plus de 240 morts, les sirènes d'alarme se sont arrêtés. Israël et le Hamas ont approuvé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui est officiellement entré en vigueur, vendredi 21 mai, à 2 heures (1 heure à Paris). Une trêve jusqu'ici respectée. Suivez notre direct.

Des Palestiniens crient victoire. Dès l'entrée en vigueur de la trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement dans les rues du centre de Gaza City. "Ceci est l'euphorie de la victoire", a lancé à la foule Khalil al-Hayya, un ténor du mouvement, en promettant de "reconstruire" les maisons détruites par cette escalade militaire. Des manifestations de joie se sont aussi multipliées dans des villes de la Cisjordanie occupée.

Le Caire va veiller au respect du cessez-le-feu. Cet accord a été favorisé par l'Egypte, puissance régionale qui entretient à la fois des relations avec Israël et le Hamas. Le pays va envoyer deux délégations à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens pour veiller au respect du cessez-le-feu, ont indiqué des sources diplomatiques égyptiennes à l'AFP.

Les Etats-Unis bientôt sur place. Lors d'une allocution depuis la Maison Blanche, Joe Biden a estimé que le cessez-le-feu représentait "une vraie opportunité" d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annocn" de son côté qu'il allait se rendre au Moyen-Orient "dans les prochains jours".

Plus de 240 morts en dix jours. Les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants et de nombreux combattants du Hamas et du Jihad islamique, et 12 morts en Israël.