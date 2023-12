Direct La guerre entre Israël et le Hamas ne connaît pas de répit pour le nouvel an

Israéliens et Palestiniens mettent fin dimanche 31 décembre à une année sombre sans perspective sur la fin des combats et leur monde d'après. En ces dernières heures de l'année 2023, les raids aériens, les tirs d'artillerie et les combats au sol ne connaissent aucun répit dans la bande de Gaza, au grand désarroi d'une population palestinienne "épuisée". Cette guerre dévastatrice a été déclenchée par une attaque sans précédent le 7 octobre du Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1 140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Suivez notre direct.

Nouvelles frappes. Au cours de la nuit, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de nombreux morts dans des frappes à Al-Mughazi et à Al-Zawayda (centre) qui s'ajouteront aux 21 672 personnes, en majorité des femmes et des mineurs, déjà tuées à Gaza depuis le début de la guerre, selon le bilan du ministère de la Santé du Hamas palestinien.

Une situation sanitaire chaotique. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre la menace croissante de propagation de maladies infectieuses et l'ONU dit craindre une famine.

Fermeté israélienne. La guerre "va se poursuivre pendant de longs mois, jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé et les otages libérés", a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou. "Nous garantissons que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Tel Aviv.

Un mince espoir de trêve. Les médiateurs internationaux, menés par le Qatar et l'Egypte, étaient parvenus à négocier une trêve d'une semaine fin novembre ayant permis la libération de plus de 100 otages et l'entrée à Gaza d'une aide limitée. Et ils poursuivent actuellement leurs efforts en vue d'une nouvelle pause dans les combats.