DIRECT. Israël rouvre la frontière avec la bande de Gaza, au lendemain de l'entrée en vigueur d'une trêve

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GAZA

: Faisons un point sur l'actualité :



Des camions de carburant sont entrés dans la bande de Gaza après l'entrée en vigueur, la veille, d'une trêve entre Israël et le Jihad islamique, a constaté un journaliste de l'AFP. Ces camions sont entrés par le point de passage de marchandises de Kerem Shalom, dans le sud de l'enclave, quelques heures après la fin des hostilités qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens.





Le gouvernement veut augmenter de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse "inédite de 11,4%", les crédits alloués dans le budget 2023 à l'Education, au Travail et aux Solidarités, annonce le ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans un entretien qui paraît aujourd'hui dans Les Echos.



L'armée chinoise a annoncé, malgré les appels internationaux, la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l'île revendiquée par Pékin de la numéro trois américaine Nancy Pelosi. Pékin avait débuté jeudi, au lendemain du départ de Taipei de la présidente de la Chambre des représentants, des manœuvres "à tir réel" dans six larges zones tout autour de Taïwan.





: Faisons un point sur l'actualité :



La trêve précaire entrée en vigueur hier soir entre le groupe armé palestinien Jihad islamique et Israël était apparemment respectée ce matin, après trois jours d'hostilités qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.



Après 18 mois de négociations et une nuit marathon de débats, le Sénat américain a adopté le grand plan de Joe Biden sur le climat et la santé, offrant une victoire d'étape significative au président, à moins de 100 jours d'élections cruciales.



Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures la cible de frappes ce week-end, tandis que quatre nouveaux cargos chargés de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, ont quitté des ports ukrainiens.



• Deux incendies se sont déclarés hier en fin d'après-midi dans la forêt de la Double, dans l'ouest de la Dordogne, brûlant "environ une centaine d'hectares", ont fait savoir hier les pompiers du département. En Isère, quelque 130 résidents de plusieurs hameaux sur les contreforts du massif de la Chartreuse ont été préventivement évacués après un incendie de forêt et de végétation s'étendant désormais sur 75 hectares.