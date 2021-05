DIRECT. Israël-Palestine : pluie de roquettes vers Tel-Aviv, les frappes israéliennes sur Gaza font au moins 30 morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: #ISRAEL #PALESTINE Les raids israéliens sur Gaza ont fait 30 morts palestiniens, tandis que trois Israéliens ont été tués dans des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne.

: Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a prévenu que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza n'étaient "que le début", après la salve de roquettes tirée depuis l'enclave palestinienne gouvernée par le Hamas, en direction du sol israélien. "Il y a encore beaucoup de cibles dans le viseur", a-t-il assuré.

: Le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe a écopé de trois matches de suspension plus un avec sursis après son exclusion à Rennes. Il avait été exclu pour un tacle sur Jérémy Doku. Il s'est ensuite "chauffé" avec une partie du banc breton. "Je trouve complètement incohérent qu'une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de championnat, c'est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison", a regretté Leonardo auprès de l'AFP.

: Invité de 20 heures de France 2, Jean Castex a balayé de nombreux sujets d'actualité : le meurtre du policier Eric Masson à Avignon et les violences à l'égard des forces de l'ordre, le Covid-19 et le pass sanitaire rejeté par l'Assemblée et les élections régionales et la situation en PACA. Voici ce qu'il faut retenir de cette interview.

: "Quand j'étais en fonction, nous étions connus comme la présidence de la paix, parce que les adversaires d'Israël savaient que les Etats-Unis soutenaient fermement Israël et qu'il y aurait de rapides représailles si Israël était attaqué."

: L'ex-président américain Donald Trump a accusé son successeur Joe Biden de faire preuve de "faiblesse" et de ne pas soutenir assez fermement Israël pendant cette période de très violents affrontements avec le Hamas. "Sous Biden, le monde devient plus violent et plus instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés", a écrit Donald Trump dans un communiqué.

: Une source proche de l’enquête avait précisé à franceinfo que ce jeune, suspect principal dans cette affaire et qui continue de nier les faits, avait été identifié par un collègue d’Eric Masson, confirmant une information du Parisien.

: Le policier Eric Masson a été tué le 5 mai lors d'une banale intervention sur un point de trafic de stupéfiants dans le centre-ville d'Avignon. Le tireur présumé, âgé de 19 ans, avait été interpellé, avec son complice âgé de 20 ans, au péage de Remoulins (Gard), à une vingtaine de kilomètres d'Avignon et voulaient fuir vers l'Espagne, selon les enquêteurs.

: Le tireur présumé a été mis en examen pour "homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique" et "tentative d’homicide" sur le collègue d'Eric Masson, a annoncé son avocat Louis-Alain Lemaire.

: Pour la troisième fois en quatre ans, Manchester City est sacré champion d’Angleterre. Retour en chiffres sur le nouveau sacre de la bande de Pep Guardiola.

: Une peine de trente ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, a été requise devant la cour d’assises de la Savoie contre l'ancien militaire, soit la peine maximale encourue. On attend désormais le verdict après l'épreuve d'un délibéré sans corps et sans scène de crime. Lisez le compte rendu de cette journée écrit par ma collègue Juliette Campion.

: Le parcours du Dakar 2022 a été dévoilé en partie par les organisateurs lors d'une conférence de presse virtuelle. Il maintient les concurrents en Arabie saoudite pour l'édition 2022, la troisième consécutive disputée au sein des frontières de ce royaume.

: Ce décès porte à trois le nombre de personnes tuées en Israël par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, plus de 500 roquettes ont été lancées depuis hier soir vers Israël par différents groupes armés palestiniens depuis Gaza.

: Une femme a été tuée près de Tel-Aviv lors de tirs de roquettes du Hamas vers la métropole de l'Etat hébreu, a indiqué la police israélienne.

: Invité du journal de 20 heures de France 2, Jean Castex a assuré que les discussions entre LREM et Renaud Muselier (LR) "continuent". La "stratégie officielle" sera édictée "dans les deux jours qui viennent", a précisé le Premier ministre.









: Une équipe remaniée de Manchester United s'est inclinée 2-1 sur la pelouse de Leicester. Ce revers permet à Manchester City de prendre, à trois journées de la fin du championnat, suffisamment de distance avec les Red Devils et de décrocher un septième titre en Premier League.

: #FOOT Manchester City est sacré champion d'Angleterre après la défaite de Manchester United contre Leicester.

: Un laboratoire lillois a détecté, après séquençage, un premier cas officiel de variant identifié en Inde du coronavirus dans les Hauts-de-France, chez un homme de nationalité indienne "hébergé" dans le Nord et de retour d'un séjour en Inde, a annoncé l'Agence régionale de santé, rapporte France Bleu Hauts-de-France.

: Bonsoir . Effectivement, nous avions publié un premier article hier soir dans lequel nous écrivions que la femme qui avait attaqué un policier à Bordeaux et qui, en réponse, avait été blessé par un autre membre des forces de l'ordre, était morte à l'hôpital. L'information nous avait été donnée par une source policière. Mais plus tard dans la soirée, la procureure de Bordeaux a démenti cette information, précisant que la femme était "dans un état grave". Nous avons donc corrigé notre article. France Bleu Gironde a appris ce soir son décès à l'hôpital.

: Il me semble que vous avez annoncé la mort de la femme qui a attaqué un policier à Bordeaux déjà hier ?

: Outre le pass sanitaire, Damien Abad, patron des députés LR a assuré qu'il contestait surtout "un prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 30 octobre". "Cela veut dire qu'on peut encore faire des confinements locaux, de prendre des mesures restrictives de liberté par décret, c'est ça que nous contestons", a-t-il détaillé dans l'émission "Votre instant politique" sur franceinfo.

: En réponse à cette pluie de roquettes sur Tel-Aviv, les autorités israéliennes ont suspendu les vols à l'aéroport international Ben Gourion "pour protéger les cieux du pays", a déclaré à l'AFP Ofer Lefler, porte-parole de l'aviation civile israélienne.

: Le mouvement islamiste Hamas a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel-Aviv. Des sirènes d'alarme ont retenti en soirée dans la métropole israélienne. Selon le Hamas, ces frappes sont une réaction à la destruction, par l'armée israélienne, d'un édifice d'une dizaine d'étages à Gaza dans lequel des ténors du mouvement armé avaient leurs bureaux.

: Jean Castex a affirmé que plus de deux millions de doses du vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur.

: Jean Castex n'a pas pu donner des précisions sur l'ouverture des boîtes de nuit qui resteront fermées au moins jusqu'au 29 juin. "Je ne suis pas en mesure de donner un horizon (...) Il y aura une clause de revoyure fin juin", a-t-il assuré.

: "Je suis ici pour servir mon pays, mon sort personnel n'a pas d'importance", assure le Premier ministre qui répondait à une question sur une éventuelle démission après d'éventuels mauvais résultats du parti LREM aux élections régionales.

: Si une région bascule du côté du Rassemblement national, "ce sera une mauvaise chose pour le pays et pour la région", affirme Jean Castex.

: Le Premier ministre a ajouté qu'il y aurait de nouvelles délibérations "dès ce soir" à l'Assemblée nationale sur cet article premier du projet de loi.

: "Il y aura un pass sanitaire", promet Jean Castex. #CASTEX

: "La divergence portait sur la date de sortie de l'urgence sanitaire", justifie Jean Castex pour expliquer le rejet de l'article premier du projet de loi de sortie de l'urgence sanitaire.

: "Je suis optimiste parce qu'il y a la vaccination. La menace des variants doit être anticipée", assure le Premier ministre. "Nous sommes un des pays qui protégeons le mieux nos frontières par rapport à ces variants."

: Le déconfinement qui se profile le 19 mai inquiète les scientifiques. Mais pour le Premier ministre, l'évolution épidémique est "plutôt favorable". "La tendance à la baisse est claire", insiste-t-il.

: Le Premier ministre affirme qu'il sera possible de se faire vacciner sur son lieu de vacances cet été. "N'hésitez pas y aller", même durant le week-end de l'Ascension, encourage Jean Castex.

: "Les retards que nous avons pris dans les injections d'AstraZeneca font que la cible des 20 millions de vaccinés" ne sera pas forcément atteinte le 15 mai, comme initialement prévu.

: #CASTEX Peine doublée, retrait du permis, confiscation du véhicule : Jean Castex veut renforcer les sanctions contre les refus d'obtempérer

: Le Premier ministre a rappelé pourquoi il n'avait pas réinstauré la peine minimale pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre.

: Pour sanctionner davantage le refus d'obtempérer, notamment celui des conducteurs, le Premier ministre assure que le permis de conduire sera désormais automatiquement suspendu.

: "Il est impératif de donner de moyens à nos forces de sécurité, il est impératif de les protéger et il est impératif que la justice suive (...) Depuis 50 ans, l'Etat ne s'est pas assez occupé du service de la justice."

: "Eric Masson est mort parce qu'il a fait son devoir, son travail", a déclaré Jean Castex. L'auteur de ce meurtre "sera poursuivi et jugé", a assuré le Premier ministre. Ce genre d'actes "n'est pas admissible".

: #CASTEX Suivez en direct l'interview du Premier ministre Jean Castex au journal de 20 heures de France 2.

: La femme qui avait agressé un policier à Bordeaux et qui avait été touchée par un tir des forces de l’ordre a succombé à ses blessures, rapporte France Bleu Gironde. Elle était hospitalisée depuis hier après-midi au CHU de Pellegrin dans un état grave.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Le Premier ministre est l'invité du journal de 20 heures de France 2. Il devrait revenir sur ce vote et évoquer le calendrier du déconfinement ainsi que d'autres sujets. Suivez notre direct.





Une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sureté des deux tiers, a été requise devant la cour d'assises de la Savoie contre Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer, soit la peine maximale encourue.



• Un déluge de feu s'est abattu sur la bande de Gaza et le sud d'Israël. Le Hamas a fait état de 26 morts dans des raids israéliens. Côté israélien, les services de secours ont déclaré que deux femmes avaient été tuées à Ashkelon au cours de frappes.



• Le port d'un voile sur une affiche électorale par une candidate LREM aux élections départementales dans l'Hérault a fait des remous au sein du parti présidentiel, entre condamnation par son patron Stanislas Guerini et soutien de plusieurs députés. On vous explique pourquoi une femme voilée a le droit d’être candidate.

: Si la SNCF attend environ un million de voyageurs sont attendus dans ses TGV et trains Intercités lors du long week-end de l'Ascension, la société d'autocars interurbains FlixBus attend, de son côté, sur cette période, "plus de 100 000 passagers" et mettra 250 cars sur les routes.

: Le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées françaises, a invité dans un courrier les signataires anonymes de la seconde tribune de militaires à quitter l'uniforme. "Le plus raisonnable est certainement de quitter l'institution pour pouvoir rendre public en toute liberté ses idées et ses convictions", a-t-il écrit.