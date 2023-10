Direct Israël affirme avoir tué des "terroristes" lors d'une frappe aérienne sur une mosquée de Jénine, en Cisjordanie

Israël, en guerre contre le Hamas, vise aussi des cibles en Cisjordanie occupée. Dimanche 22 octobre, elle a affirmé avoir tué dans une frappe aérienne des "terroristes" qui s'abritaient dans un souterrain de la mosquée Al-Ansar de Jénine. D'après l'armée israélienne, la mosquée servait de "centre de commandement pour planifier des attaques". Selon un bilan communiqué par le Croissant Rouge de Jénine, une personne est morte et trois autres ont été blessées dans cette frappe. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, consécutive à l'attaque terroriste perpétrée le 7 octobre par le groupe islamiste au pouvoir à Gaza, des dizaines de Palestiniens ont été tuées en Cisjordanie occupée, par l'armée israélienne ou des habitants des colonies. Suivez notre direct.



• Israël intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé samedi soir l'intensification de ses frappes sur la bande de Gaza, en préparation d'une offensive terrestre de l'enclave palestinienne. "Dès aujourd'hui, nous allons augmenter les frappes" sur la bande de Gaza, a prévenu samedi le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, le but étant selon lui de "réduire les risques pour nos forces dans les prochaines étapes" du conflit. L'armée israélienne a massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de ce territoire exigu où vivent 2,4 millions de Palestiniens. Selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, au moins 55 personnes ont été tuées dans le territoire dans la nuit de samedi à dimanche. Aucune source sur place ou image ne permet d'étayer ce bilan.



Deux aéroports touchés en Syrie. Des frappes israéliennes ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et Alep, selon les médias d'Etat syrien, citant une source militaire. A l'agence Sana, cette source a évoqué "une attaque aérienne visant les aéroports internationaux de Damas et d'Alep, causant la mort d'un employé à l'aéroport de Damas et en blessant un autre". "Les dommages matériels causés aux pistes d'atterrissage des aéroports les ont mis hors service", a-t-elle ajouté. Les frappes "simultanées" provenaient "de la direction de la Méditerranée à l'ouest de Lattaquié et de la direction du Golan syrien occupé", a ajouté la source militaire.

• Les Etats-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. En raison des "récentes escalades par l'Iran et ses forces affiliées", le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé le déploiement de plusieurs systèmes de défense antimissiles "à travers la région", sans préciser où exactement, ainsi que le placement en état de "pré-déploiement" de moyens militaires supplémentaires, sans préciser leur nombre. "Ces mesures renforceront les efforts de dissuasion régionale, augmenteront la protection des forces américaines dans la région et contribueront à la défense d'Israël", a-t-il déclaré. Après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre en Israël, les Etats-Unis avaient déjà déployé deux porte-avions et leurs navires d'escorte en Méditerranée orientale.



Des échanges de tirs à la frontière entre Israël et le Liban. Autre foyer de tension, le nord d'Israël, où les échanges de tirs se multiplient entre l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas et basé dans le sud du Liban. Le Hezbollah a annoncé samedi que quatre de ses combattants avaient été tués. Israël a de son côté indiqué que trois soldats avaient été blessés par un tir de missile antichar, dont l'un grièvement. Le Hezbollah "entraîne le Liban dans une guerre dont il ne tirera aucun profit, mais dans laquelle il risque de perdre beaucoup", a averti dimanche le porte-parole de l'armée israélienne. Tant du côté israélien que du côté libanais, les villes proches de la frontière se vident de leurs habitants, qui craignent un embrasement. Selon les autorités libanaises, près de 4 000 personnes ont afflué depuis le sud du pays vers la ville côtière de Tyr et ont trouvé refuge dans des écoles publiques ou chez leurs proches.