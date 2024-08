Direct Israël a accepté "le plan de compromis", affirme Antony Blinken, enjoignant au Hamas "d'en faire de même"

Une trêve de six semaines, un retrait de l'armée israélienne des zones peuplées de Gaza et des libérations d'otages. Voici ce que contient le "plan de compromis" proposé par les Etats-Unis et que vient d'accepter Israël, a annoncé, lundi 19 août, Antony Blinken. Depuis Tel-Aviv, le secrétaire d'Etat américain a déclaré avoir obtenu l'accord de Benjamin Nétanyahou, et s'est ensuite adressé au Hamas, lui incombant "d'en faire de même". Alors que les négociations en vue "d'obtenir un cessez-le-feu" à Gaza doivent reprendre, mardi, au Caire, le Hamas a rejeté ce nouveau plan, affirmant qu'il "répondait aux conditions posées par Nétanyahou", en particulier sur le maintien de troupes israéliennes à la frontière entre Gaza et l'Egypte. Suivez notre direct.

Le Hamas menace Israël d'attentats sur son sol. Sa branche armée ainsi que celle du Jihad islamique ont revendiqué, dans un communiqué commun, "l'attaque suicide de dimanche soir à Tel-Aviv". Commis par un Palestinien muni d'un sac à dos chargé d'explosifs, l'attentat a légèrement blessé un passant, selon la police israélienne. Les Brigades Ezzedine al-Qassam et al-Qods ont prévenu Israël que ces attaques "reviendront sur le devant de la scène" tant que les combats continueront à Gaza.

Le sort des otages mobilise en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin a déclaré, lundi, vouloir libérer un "maximum d'otages vivants" dès la première phase du plan américain. La veille, une nouvelle manifestation a eu lieu à Tel-Aviv, en présence de proches d'otages israéliens, toujours détenus par le Hamas. Le père de l'une d'entre elles, Elie Albag, a notamment déclaré : "dans cette guerre qui fait rage, on sait comment entrer, mais on ne sait pas comment en sortir".

Des violences continues en Cisjordanie occupée et au Liban. L'armée israélienne a précisé avoir ciblé, lundi, "un certain nombre d'installations de stockage d'armes du Hezbollah", dans l'est du Liban. Plus tôt dans la journée, un soldat israélien et deux combattants de l'organisation libanaise ont été tués près de la frontière. En Cisjordanie occupée, ministère de la Santé du Hamas fait état d'au moins 40.099 morts, depuis le début de l'offensive israélienne.