Direct Guerre dans la bande de Gaza : une délégation du Hamas attendue au Caire pour discuter d'un cessez-le-feu

Le plan présenté par les Egyptiens pour sortir du conflit entre Israël et le Hamas prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, un cessez-le-feu mettant fin aux hostilités. Une délégation du groupe islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza est attendue, vendredi 29 décembre, dans la capitale égyptienne, pour transmettre "la réponse des factions palestiniennes" à ce plan égyptien. Cette réponse "comporte plusieurs observations", notamment "sur l'obtention de garanties pour un retrait militaire israélien total de la bande de Gaza", a affirmé un responsable du mouvement islamiste sous couvert d'anonymat. "Nous sommes en contact en ce moment même" avec les médiateurs, a de son côté déclaré Benyamin Nétanyahou lors d'une rencontre à Tel-Aviv, sans fournir plus de détails. "Nous travaillons à tous les ramener", a poursuivi le Premier ministre israélien à propos des otages retenus depuis le 7 octobre par le Hamas. Suivez notre direct.

L'armée israélienne bombarde le sud de la bande de Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces israéliennes ont multiplié les frappes dans la bande de Gaza, notamment sur Rafah, dans le sud de l'enclave. Avec l'intensification des opérations ces derniers jours à Khan Younès et dans le centre de Gaza, "au moins 100 000 personnes" avaient été déplacées vers Rafah, a souligné le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (Ocha).

Des frappes israéliennes en Syrie. Le ministère syrien de la Défense a évoqué des frappes israéliennes près de Damas et dans le sud de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes ont notamment visé les environs de l'aéroport de Damas et ce, vingt-quatre heures après la reprise des vols, suspendus depuis une attaque israélienne fin novembre.

• Une attaque au couteau à Jérusalem. Au sud de Jérusalem, un Palestinien a blessé deux Israéliens, jeudi, dans une attaque au couteau avant d'être abattu, selon la police et les secouristes. Le Hamas a salué une "opération héroïque" menée en "réponse" à la situation à Gaza.



Un drone abattu en mer rouge. Au Yémen, les rebelles houthis, alliés de l'Iran, multiplient les tirs vers la mer Rouge pour freiner le trafic maritime international en "soutien" à Gaza. La marine américaine affirme avoir abattu jeudi soir un drone et un missile antinavire, indiquant qu'il s'agissait de la "22e tentative d'attaque" du genre par ces rebelles yéménites depuis la mi-octobre.