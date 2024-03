Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un deuxième bateau transportant de l'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza est parti de Chypre

Un deuxième navire humanitaire se dirige vers la bande de Gaza. Affrété par les ONG World Central Kitchen et Open Arms, le Jennifer a quitté le port de Larnaca, sur l'île de Chypre, samedi 30 mars, accompagné de deux remorqueurs, pour livrer 400 tonnes d'aide humanitaire au territoire palestinien au bord de la famine. Selon l'Agence de presse chypriote, il mettra deux jours et demi pour atteindre la bande de Gaza. World Central Kitchen a précisé que la cargaison contenait notamment du riz, des pâtes, de la farine, des légumes et des protéines. Suivez notre direct.

Cinq morts lors d'une distribution d'aide. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de cinq morts et 30 blessés, samedi avant l'aube, dans la ville de Gaza, après une bousculade et des tirs, dont elle n'a pas précisé la provenance. Selon l'organisation, des milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions de farine et autres aliments au rond-point de Koweït, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines.

Des milliers de patients à évacuer d'urgence, selon l'OMS. Quelque 9 000 patients doivent être évacués d'urgence de la bande de Gaza pour être soignés, a réclamé samedi le patron de l'Organisation mondiale de la Santé. "Avec seulement 10 hôpitaux fonctionnant à minima dans l'ensemble de Gaza, des milliers de patients continuent d'être privés de soins de santé", a mis en garde Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X. Ils ont besoin "de services de santé vitaux, notamment pour traiter le cancer, les blessures causées par les bombardements, la dialyse rénale et d'autres maladies chroniques", a-t-il souligné.

Quatre observateurs de l'ONU blessés dans le sud du Liban. Alors que la frontière israélo-libanaise est le théâtre d'échange de tirs quotidiens entre Israël et le Hezbollah, "quatre observateurs militaires de l'Onust qui effectuaient une patrouille à pied le long de la Ligne bleue" marquant la frontière avec Israël "ont été blessés quand un obus a explosé à proximité", a annoncé cet organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve. Jugeant "inacceptable de viser les forces de maintien de la paix", l'Onust a appelé toutes les parties à "cesser les lourds échanges de tirs".