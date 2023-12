Direct Guerre Israël-Hamas : le vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation à Gaza à nouveau reporté

Le Conseil de sécurité de l'ONU parviendra-t-il à "parler d'une seule voix" ? Le vote de ses 15 membres sur une nouvelle résolution visant à améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza a de nouveau été repoussé, et pourrait avoir lieu mercredi 20 décembre. Le Conseil, largement critiqué pour son inaction depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, négocie depuis plusieurs jours ce texte de quatre pages porté par les Emirats arabes unis. Il a rejeté cinq projets de résolution en deux mois, le dernier en date ayant été bloqué par un veto des Etats-Unis le 8 décembre. Suivez notre direct.

Le projet de résolution ne mentionne pas le Hamas. Le texte porté par les Emirats arabes unis condamne "toutes les attaques aveugles contre les civils" et "tous les actes de terrorisme", et réclame la libération des otages. Mais, comme de précédents projets de résolution fustigés par Israël et les Etats-Unis, il ne nomme pas le Hamas. Cette dernière version exige par ailleurs que les parties au conflit facilitent l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, et demande au secrétaire général de l'ONU de mettre en place un mécanisme de suivi de l'aide.

Des négociations sur une nouvelle trêve. Le chef du Hamas doit se rendre en Egypte mercredi pour discuter avec le chef du renseignement égyptien. Les négociations doivent porter "sur l'arrêt de l'agression et de la guerre pour préparer un accord de libération de prisonniers [palestiniens], la fin du siège imposé à la bande de Gaza", a expliqué à l'AFP une source au sein du Hamas. De son côté, le président israélien Isaac Herzog a déclaré mardi qu'"Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages" encore retenus à Gaza.

Le Jihad islamique publie une vidéo d'otages. Mardi, le groupe allié du Hamas a diffusé des images montrant deux otages israéliens vivants, qui demandent au gouvernement israélien d'agir pour leur libération. On ignore quand cette vidéo a été tournée par les brigades Al-Quds, précise la chaîne i24 News. Selon l'armée israélienne, 129 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza.