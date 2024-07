Direct Guerre Israël-Hamas : le manque de carburant fait courir un risque "catastrophique" au système de santé de Gaza, avertit l'OMS

"Seulement 90 000 litres de carburant sont entrés à Gaza hier", a écrit jeudi 4 juillet le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X. Le secteur de la santé à lui seul a besoin de 80 000 litres par jour, "ce qui oblige l'ONU — y compris l'OMS — et leurs partenaires à faire des choix impossibles", assène-t-il. Suivez notre direct.

Israël retourne à la table des négociations au Qatar pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a ordonné hier au chef du Mossad de se rendre au Qatar pour participer à ces nouvelles discussions pouvant permettre d'obtenir la libération des otages retenus par le Hamas. "Le Premier ministre a fait part au président (américain) Biden de sa décision de dépêcher une délégation pour poursuivre les négociations en vue de la libération des otages", a indiqué son bureau, sans préciser où devaient avoir lieu ces discussions.

Un raid israélien en cours à Jénine en Cisjordanie, au moins cinq mors. L'Autorité palestinienne a annoncé vendredi la mort de cinq Palestiniens lors d'un raid israélien à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, zone où l'armée israélienne a annoncé mener une "opération antiterroriste". Le ministère de la Santé palestinien a identifié quatre des morts comme des jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans. L'identité du cinquième mort n'était pas encore connue.

Le Hezbollah libanais a tiré jeudi plus de 200 roquettes et drones explosifs sur le nord d'Israël et le Golan occupé. Cette attaque menée en représailles à la mort d'un haut commandant du mouvement chiite libanais est la plus importante menée par le groupe chiite depuis le début de la guerre, confie un responsable de la force de l'ONU au Liban à franceinfo.