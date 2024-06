Direct Guerre Israël-Hamas : le Comité international de la Croix-Rouge à Gaza annonce la mort de 22 personnes dans des tirs qui ont endommagé son bureau

Vingt-deux personnes ont été tuées et 45 autres blessées vendredi 21 juin, lors de tirs ayant endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge, à Gaza. Selon le CICR, ces tirs survenus dans la soirée ont "provoqué un afflux massif de victimes vers l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge, situé à proximité" qui "a reçu 22 morts et 45 blessés", a écrit l'organisation sur X. "Tirer si dangereusement près des structures humanitaires, dont les parties au conflit connaissent l'emplacement et qui sont clairement marquées de l'emblème de la Croix-Rouge, met en danger la vie des civils et du personnel de la Croix-Rouge", a poursuivi l'organisation. Suivez notre direct.

Le Liban ne peut pas devenir "un autre Gaza", dit Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé vendredi la "rhétorique belliqueuse" d'Israël et du Hezbollah libanais qui fait craindre une catastrophe "inimaginable". "Soyons clairs: la population de la région et la population du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza", a lancé Antonio Guterres à la presse. "Le risque d'extension du conflit au Moyen-Orient est réel et doit être évité. Un geste irréfléchi, une erreur de calcul, pourraient provoquer une catastrophe largement au-delà de la frontière, et franchement inimaginable", a-t-il mis en garde.

Le Qatar dit poursuivre ses efforts de médiation. Le gouvernement du Qatar a assuré vendredi qu'il poursuivait ses efforts de médiation afin de "combler le fossé" entre Israël et le Hamas et parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à la libération des otages retenus par le mouvement islamiste palestinien. "Il y a eu plusieurs réunions avec la direction du Hamas pour essayer de combler le fossé entre les deux parties et parvenir à un accord qui aboutisse à un cessez-le-feu et à la libération des otages", a déclaré le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, au cours d'une conférence de presse commune à Madrid avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

L'armée israélienne intensifie ses frappes. Vendredi, les bombardements aériens et à l'artillerie israéliens se sont intensifiés, selon des témoins cités par l'AFP, dans plusieurs secteurs du territoire palestinien assiégé par Israël depuis le 9 octobre. Les frappes ont aussi visé la ville de Rafah où l'armée a fait état de combats avec le Hamas. Le conflit a éclaté le 7 octobre, quand des commandos du Hamas ont mené une série d'attentats sur le sol israélien.