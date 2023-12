Direct Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne met en garde contre une intensification des tirs le long de la frontière avec le Liban

#INDE Le gouvernement indien a récemment ciblé des journalistes de premier plan avec le logiciel espion Pegasus, affirment Amnesty International et le Washington Post , dans une enquête conjointe publiée hier. Le rapport évoque les cas des journalistes Siddharth Varadarajan (The Wire) et Anand Mangnale (The Organized Crime and Corruption Reporting Project), dont l'analyse des iPhone a révélé des traces de la présence de Pegasus.