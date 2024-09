Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un raid israélien en Cisjordanie occupée a fait cinq morts, selon le Croissant-Rouge palestinien

#ISRAEL_PALESTINE Une enquête internationale pour "crimes de guerre" doit être ouverte contre l'armée israélienne, qui a détruit de manière "injustifiée" des quartiers entiers de Gaza, réclame ce matin Amnesty International. D'après l'ONG de défense des droits de l'homme, plus de 90% des bâtiments semblent avoir été "détruits ou gravement endommagés" et 59% des cultures détériorées entre octobre 2023 et mai 2024 sur une bande large de 1 à 1,8 km le long de ce mur.