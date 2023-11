Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un directeur d'hôpital annonce 26 morts dans une frappe sur la bande de Gaza

La frappe aérienne a eu lieu dans le quartier de Hamad. Le directeur de l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le centre de la bande de Gaza, a annoncé, samedi 18 novembre, que 26 personnes avaient été tuées dans une frappe contre trois immeubles résidentiels de la ville. Cette frappe a également fait 23 blessés graves, a-t-il précisé à l'AFP.

Puis les soldats israéliens qui mènent, pour le quatrième jour consécutif, un raid sur l'hôpital al-Chifa de Gaza, ont ordonné via haut-parleur son évacuation "sous une heure", a rapporté un journaliste de l'AFP sur place. Actuellement, selon l'ONU, 2 300 patients, soignants et déplacés se trouvent dans cet établissement et l'inquiétude internationale va grandissante pour leur sort. Israël, lui, assure que le Hamas au pouvoir à Gaza se sert de cet établissement comme base militaire. Suivez notre direct.

Le carburant commence à entrer à Gaza. Une première livraison de carburant est arrivée, vendredi, dans la bande de Gaza, afin de redémarrer les générateurs d'électricité des hôpitaux et des réseaux de télécommunications dans le territoire assiégé. A la demande des Etats-Unis, Israël a autorisé l'entrée quotidienne de deux camions-citernes dans la bande de Gaza. L'Autorité palestinienne, responsable du terminal de Rafah à la frontière égyptienne, a annoncé vendredi soir que 17 000 litres de carburant avaient été livrés pour alimenter les générateurs de la compagnie de télécommunications gazaouie.

Un "risque immédiat de famine". "On ne demande pas la lune. Nous demandons des mesures de base nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population civile et juguler le cours de cette crise", s'est insurgé le patron des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths, dans une intervention vidéo à New York. La population de la bande de Gaza est confrontée "à un risque immédiat de famine", a averti, pour sa part, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Visite surprise du ministre des Armées au Qatar. Selon les informations de franceinfo, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, effectue, samedi, une visite surprise au Qatar, où il doit rencontrer le ministre des Affaires étrangères qatari et le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani. Ce dernier mène les échanges sur les otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre et le début de la guerre avec Israël. Selon les informations de franceinfo, le volet humanitaire sera également abordé entre les trois hommes.

Nouvelle manifestation pour "un cessez-le-feu à Gaza" et la libération des otages. Le Parti socialiste, le Parti communiste français et Europe Ecologie Les Verts, ainsi que la CGT, FSU et Solidaires, ont appelé à manifester samedi à Paris à partir de 14h30 pour un "cessez-le-feu immédiat à Gaza" et "la libération de tous les otages". Les signataires du communiqué réclament également "la levée du blocus de Gaza", "la fin des violations des droits humains et de la colonisation en Cisjordanie", et "la relance du processus de paix pour la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël". D'autres manifestations pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza sont prévues samedi après-midi à Annecy, Marseille, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier, Lyon et Bordeaux.