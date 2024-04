Direct Guerre entre Israël et le Hamas : un appel téléphonique est prévu entre Joe Biden et Benyamin Nétanyahou

Une première depuis trois semaines. Les dirigeants américain, Joe Biden, et israélien, Benyamin Nétanyahou, doivent se parler au téléphone jeudi 4 avril, trois jours après qu'une frappe israélienne a tué des humanitaires étrangers à Gaza, fissurant un peu plus les relations entre Washington et son allié. La dernière conversation entre les deux dirigeants remonte au 18 mars, dans un contexte déjà tendu face à la dégradation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien soumis à des bombardements incessants depuis près de six mois. Suivez notre direct.

Les Palestiniens espèrent rejoindre l'ONU. L'Autorité palestinienne souhaite un vote du Conseil de sécurité le 18 avril sur sa demande d'adhésion pleine et entière aux Nations unies, relancée mardi, a fait savoir son ambassadeur à l'ONU, Riyad Mansour. Mais un succès est improbable, les Etats-Unis ayant insisté sur le fait que l'organisation internationale n'était pas le lieu pour la reconnaissance d'un Etat palestinien.

Les dépouilles des humanitaires tués sont arrivées en Egypte. Les corps des six travailleurs humanitaires étrangers tués dans une frappe israélienne sont arrivés mercredi en Egypte afin d'être rapatriés dans leurs pays respectifs. Du côté des travailleurs étrangers, une Australienne, un Polonais, un Américano-canadien et trois Britanniques ont été tués dans cette frappe.

Les pourparlers en vue d'une trêve dans l'impasse. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a accusé Israël de tergiverser dans le cadre des négociations en vue d'une trêve à Gaza et de la libération d'otages qui y sont retenus. Dimanche, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait de son côté reproché au mouvement islamiste palestinien d'avoir durci sa position dans les récents pourparlers qui n'ont guère progressé.