Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "Sans un Etat palestinien indépendant, (...) il n'y aura ni sécurité ni stabilité", avertit l'autorité palestinienne

"Un Premier ministre israélien devrait être capable de dire non, même à nos meilleurs amis - de dire non quand c'est nécessaire, et de dire oui si c'est possible."

#ISRAEL_PALESTINE Selon Benyamin Nétanyahou, "Israël doit avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire, qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté (palestinienne)".