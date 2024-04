Direct Guerre entre Israël et le Hamas : pour Joe Biden, Benyamin Nétanyahou commet une "erreur" dans la bande de Gaza

Joe Biden a tenu, mardi 9 avril, l'un de ses propos les plus sévères à l'encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et de l'opération militaire qu'il mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. "Je pense que ce qu'il fait est une erreur. Je ne suis pas d'accord avec son approche", a déclaré le président américain à la chaîne américaine hispanophone Univision, en réponse à une question sur la conduite de la guerre par Israël. "Ce que je demande, c'est que les Israéliens appellent à un cessez-le-feu, qu'ils autorisent pour les six ou huit prochaines semaines, un accès total à la nourriture et aux médicaments entrant dans le pays", a-t-il poursuivi. Suivez notre direct.

Le gouvernement israélien devant la Cour suprême. En Israël, le gouvernement doit répondre mercredi à la justice du pays, au sujet de sa politique humanitaire dans la bande de Gaza. Le 18 mars, cinq ONG ont soumis une pétition à la Cour suprême israélienne, dans l'espoir que les autorités "respectent leurs obligations de puissance occupante" en fournissant toute l'aide nécessaire à la population civile de l'enclave palestinienne.

Le Hamas dit étudier un projet de trêve. Le mouvement islamiste palestinien a fait savoir mardi qu'il étudiait une proposition de trêve dans la bande de Gaza, accompagnée de la libération d'otages retenus dans le territoire palestinien depuis les attaques du 7 octobre. Disant "souhaiter" un accord, le mouvement a affirmé dans un communiqué qu'Israël "n'avait répondu à aucune" de ses demandes. "Malgré cela, la direction du mouvement étudie la proposition (...) et informera les médiateurs de sa réponse", a affirmé le Hamas dans un communiqué.

Une offensive sur Rafah pas "imminente", assure Washington. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a assuré mardi qu'Israël n'avait pas fourni aux Etats-Unis de date pour une éventuelle offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, alors que Benyamin Nétanyahou assurait lundi que le calendrier était acté. Selon le chef de la diplomatie américaine, cette éventuelle opération n'est pas "imminente".