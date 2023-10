Direct Guerre entre Israël et le Hamas : plus de 30 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza dimanche, salue l'ONU

Il s'agit du plus important convoi depuis le début de la guerre. Trente-trois camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza, dimanche 29 octobre, via le point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, a annoncé l'ONU. "Bien que cette augmentation soit bienvenue, un volume d'aide beaucoup plus important est nécessaire sur une base régulière afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire désastreuse, y compris des troubles civils", ont souligné les Nations unies dans leur rapport quotidien sur le conflit entre Israël et le Hamas. Les Etats-Unis ont fait état, dimanche, d'un appel du président Joe Biden à Benyamin Nétanyahou, dans lequel il "a souligné la nécessité d'augmenter immédiatement et considérablement le flux d'aide humanitaire". Suivez notre direct.

La mise en garde de la CPI. "Empêcher l'accès de l'aide humanitaire" vers la bande de Gaza pourrait constituer un "crime", a estimé, dimanche, au Caire, le patron de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, après s'être rendu au poste-frontière de Rafah, où s'entasse l'aide internationale à destination des civils palestiniens. "A Rafah, j'ai vu des camions bloqués, remplis de biens et d'aide humanitaire, loin des bouches affamées et des blessures" des habitants de Gaza assiégée, s'est-il indigné. "Israël doit s'assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture, des médicaments", a-t-il ajouté.

De "violents combats" à Gaza. D'intenses affrontements au sol se sont poursuivis, dimanche, dans la bande de Gaza, toujours soumise à des bombardements intensifs par l'armée israélienne, d'après le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a fait état, dans la soirée, de "violents combats (...) au moyen d'armes automatiques et antichars" dans le nord de Gaza, où l'armée israélienne opère également au sol depuis vendredi soir.

Un aéroport envahi en Russie. Dans la république russe à majorité musulmane du Daguestan, un aéroport a été fermé après avoir été pris d'assaut par une foule à la recherche des passagers d'un vol en provenance d'Israël. Ces incidents ont été dénoncés par les autorités du Daguestan, tandis que les Etats-Unis ont condamné des "manifestations antisémites". Selon Moscou, 60 "participants actifs" ont été interpellés et neuf policiers blessés lors de ces heurts.