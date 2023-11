Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "Plus de 20 000 blessés restent à Gaza", déplore Médecins sans frontières

Malgré de premières évacuations de blessés, la situation sanitaire reste grave dans la bande de Gaza. "Plus de 20 000 blessés restent à Gaza, avec un accès limité aux soins de santé en raison du siège et des bombardements constants" de l'armée israélienne, a estimé, mercredi 2 novembre, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Selon un responsable égyptien, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont pu sortir de Gaza, mercredi, lors d'une première opération d'évacuation depuis le début de la guerre. Mercredi, le Hamas a affirmé que 16 hôpitaux de la bande de Gaza n'étaient plus opérationnels, sur les 35 que compte le territoire, selon l'OMS. Suivez notre direct.

De nouvelles frappes israéliennes dans la nuit. Le service de presse du gouvernement du Hamas a fait état, dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles "frappes israéliennes massives" dans le quartier de Tal Al-Hawa, à l'ouest de la ville de Gaza, évoquant un nombre non précisé de victimes.

L'ONU déplore le bombardement du camp de Jabaliya. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit, mercredi, "atterré" par les frappes israéliennes sur le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Le Haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a estimé, dans la soirée, que ces bombardements pourraient constituer "des crimes de guerre".

Joe Biden appelle à une "pause" dans le conflit. Le président américain s'est dit favorable, mercredi, à une "pause" dans la guerre afin de permettre aux "prisonniers" de quitter l'enclave. La Maison Blanche, interrogée sur ces propos, a précisé que le président faisait référence aux otages du mouvement islamiste Hamas. Washington refuse jusqu'ici d'évoquer un cessez-le-feu, estimant que cela ferait exclusivement le jeu du Hamas, mais a déjà appelé à des "pauses humanitaires" pour permettre d'acheminer de l'aide ou de procéder à des évacuations.