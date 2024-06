Direct Guerre entre Israël et le Hamas : nouveaux bombardements à Gaza, craintes d'une "nouvelle escalade" au Liban

Pas de cessez-le-feu. Israël continue de bombarder la bande de Gaza, mardi 25 juin. Aux premières heures du matin, la défense civile palestinienne a fait état de 13 morts dans des frappes qui ont touché Gaza-Ville. Des attaques ont également eu lieu à Rafah (sud), près de l'Egypte, où Israël a lancé une opération terrestre début mai. A Washington, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à propos des efforts pour un accord de trêve à Gaza. Suivez notre direct.

Peur d'une nouvelle escalade au Liban. Les échanges de tirs ces derniers mois entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, mouvement islamiste allié du Hamas, armé et financé par l'Iran, ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers d'habitants des zones frontalières du sud du Liban et du nord d'Israël. Antony Blinken "a souligné l'importance d'éviter une nouvelle escalade du conflit et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles israéliennes et libanaises de rentrer chez elles", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

L'armée israélienne a-t-elle visé délibérément des journalistes ? Le consortium de médias Forbidden Stories, dont la rédaction internationale de Radio France, a mené l'enquête "The Gaza Project" en documentant la façon dont les journalistes ont été tués, blessés ou menacés depuis le 7 octobre 2023. Au centre de cette enquête, le bombardement du bureau de l'AFP à Gaza qui aurait été touché par des tirs de chars israéliens.

Benyamin Nétanyahou "détruit" le pays. Ancien agent de la sécurité intérieure israélienne devenu une figure du mouvement de contestation du gouvernement du Premier ministre israélien, Gonen Ben Itzhak estime dans un entretien à l'AFP que le Premier ministre "détruit" le pays. "[Il] représente vraiment le plus grand danger pour Israël et croyez-moi, j'ai arrêté certains des plus grands terroristes pendant la deuxième Intifada [soulèvement palestinien]", assure-t-il.