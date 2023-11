Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve", affirme le mouvement islamiste

La libération des otages détenus par le Hamas est-elle pour bientôt ? "Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve", a affirmé, mardi 21 novembre, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans un bref message. "Nous n'avons jamais été aussi proches, nous sommes confiants. Mais il reste du travail. Rien n'est fait tant que tout n'est pas fait", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. A un journaliste qui lui a lancé la question suivante : "Est-ce qu'un accord de libération des otages est proche ?", le président américain Joe Biden a répondu à Washington : "Je crois." Suivez la situation dans notre direct.

Tractations intenses pour la libération des otages. Le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis œuvrent à un accord pour tenter de libérer des otages enlevés en Israël par le Hamas en échange, notamment, d'une trêve dans la bande de Gaza.

La Croix-Rouge ne participe pas aux négociations, mais s'assure du bien-être des otages. La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a rencontré lundi soir des dirigeants du Qatar ainsi que le chef du Hamas, basé dans l'émirat du Golfe, afin d'"avancer sur les questions humanitaires liées au conflit armé en Israël et à Gaza". Si le CICR a assuré ne pas participer à ces pourparlers, il a insisté pour que ses "équipes soient autorisées à rendre visite aux otages afin de s'assurer de leur bien-être et pour leur administrer des médicaments, et afin que les otages soient en mesure de communiquer avec leurs familles", selon un communiqué.

Le Premier ministre israélien rencontre des familles d'otages. "Récupérer nos otages est une tâche sacrée et suprême et je m'y engage", a déclaré Benyamin Nétanyahou sur le réseau social X après cette rencontre, sans lever le voile sur les pourparlers. "Nous n'arrêterons pas les combats tant que nous n'aurons pas ramené nos otages chez eux, détruit le Hamas et veillé à ce qu'il n'y ait plus de menaces venant de Gaza", a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine à un sommet virtuel des pays émergents sur la guerre. Le président russe doit participer à un sommet virtuel des pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) consacré au "conflit israélo-palestinien" en pleine guerre de Gaza, fait savoir le Kremlin. La présidence russe n'a donné aucune précision quant à l'agenda de cette rencontre en ligne des dirigeants de ce bloc de pays émergents en quête d'un équilibre mondial moins américano-centré.