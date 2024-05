Direct Guerre entre Israël et le Hamas : mort d'un otage israélien détenu dans la bande de Gaza

Un otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ont annoncé vendredi les autorités israéliennes et des proches, vendredi 3 mai. Dror Or, âgé de 49 ans, a été tué et retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a écrit dans un communiqué le kibboutz Be'eri où il vivait et dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l'attaque en territoire israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas. "Il est désormais confirmé que Dror Or, kidnappé par le Hamas le 7 Octobre, a été assassiné et son corps retenu à Gaza", a écrit le gouvernement israélien. Suivez notre direct.

L'épouse de l'otage mort a été tuée lors de l'attaque du 7 octobre. Yonat, la femme de Dror Or, avait été tuée lors de l'assaut du 7 octobre tandis que deux de leurs trois enfants, Noam et Alma, âgés respectivement de 17 ans et de 13 ans, avaient été kidnappés puis libérés dans le cadre d'un accord de trêve à la fin du mois de novembre.

Le Hamas étudie l'offre de trêve dans la bande de Gaza dans un "esprit positif". C'est ce qu'a affirmé le mouvement palestinien, jeudi, à l'issue d'un échange téléphonique entre son leader, Ismaïl Haniyeh, et le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel. Les négociateurs du Hamas reviendront "dès que possible" en Egypte pour conclure les pourparlers en cours, a assuré le groupe terroriste.

Le coût de la reconstruction de la bande de Gaza estimé entre 30 et 40 milliards de dollars, selon l'ONU. "L'ampleur de la destruction est énorme et sans précédent (...) C'est une mission à laquelle la communauté internationale n'a pas été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré Abdallah al-Dardari, directeur du bureau régional pour les Etats arabes du PNUD, lors d'une conférence de presse à Amman.