Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "Trop de civils sont tués", lance la ministre française des Affaires étrangères, en déplacement à Tel-Aviv

"Trop de civils sont tués."

#ISRAEL_PALESTINE La France est préoccupée "au plus haut point" par la situation à Gaza et appelle à "une nouvelle trêve immédiate et durable", déclare la ministre française des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien avec son homologue israélien, à Tel-Aviv. Catherine Colonna a aussi eu un mot pour les femmes victimes. "La France croit celles et ceux qui ont eu à constater ces viols et ces mutilations, ces profanations", a-t-elle déclaré.