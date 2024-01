Direct Guerre entre Israël et le Hamas : les tirs de roquettes et les bombardements ne connaissent pas de trêve pour le passage à la nouvelle année

Israël et la bande de Gaza sont entrés dans l'année 2024 sans pause dans les combats, lundi 1er janvier. L'armée israélienne a poursuivi son pilonnage intensif du territoire palestinien, faisant au moins 24 morts dans la nuit, et le Hamas a tiré des roquettes sur Tel-Aviv et le sud d'Israël au moment exact du Nouvel An. Suivez notre direct.

Des sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs parties d'Israël. A Tel-Aviv, par exemple, des roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense antimissile israéliens à minuit précise, selon l'AFP. Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas au pouvoir à Gaza, ont revendiqué les attaques. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, sans faire état de victimes ou de dégâts dans un premier temps.

La bande de Gaza toujours sous les frappes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 24 civils ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés dans la nuit du Nouvel An par des frappes israéliennes. Des raids aériens ont visé le centre de Khan Younès et au moins sept autres villes de la bande de Gaza, a-t-il précisé. La veille, au moins 48 Palestiniens avaient été tués dans des frappes sur la ville de Gaza, selon la même source, et une autre frappe sur le campus de l'Université Al-Aqsa de Gaza avait fait au moins 20 morts.

De vives tensions frontalières. La guerre à Gaza a ravivé les tensions à la frontière entre le Liban et Israël, théâtre quasi quotidien d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, mouvement islamiste proche de l'Iran et qui soutient le Hamas. L'armée israélienne a également annoncé, dimanche soir, avoir identifié et intercepté une "cible aérienne hostile" en provenance de Syrie, selon elle.