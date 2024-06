Direct Guerre entre Israël et le Hamas : les tensions s'accroissent à la frontière entre le Liban et l'Etat hébreu

#ISRAEL_PALESTINE Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a lancé de nouvelles attaques contre Israël. Ses combattants ont mené "une attaque à la roquette et au drone contre six casernes et sites militaires" tout en lançant simultanément "des escadrons de drones chargés d'explosifs" sur trois autres bases israéliennes, a déclaré le mouvement pro-iranien. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a averti qu'Israël répondrait "avec force à toutes les agressions du Hezbollah".