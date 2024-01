Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken poursuit sa visite dans la région pour éviter un embrasement du conflit

Une importante séquence diplomatique pour éviter une propagation régionale de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, poursuit sa visite au Proche et au Moyen-Orient, dimanche 7 janvier, pour prévenir "un cycle sans fin de violences". Le chef de la diplomatie américaine, arrivé à Amman (Jordanie) samedi soir, doit avoir des entretiens avec le roi de Jordanie Abdallah II et visiter un centre du Programme alimentaire mondial (PAM).

Après la Jordanie, il s'envolera pour le Qatar, qui a joué un rôle de médiateur dans la trêve entre Israël et le Hamas fin novembre. Il achèvera la journée à Abu Dhabi, avant de se rendre en Arabie saoudite, puis en Israël. "L'une des véritables préoccupations est la frontière entre Israël et le Liban, et nous voulons faire tout notre possible pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'escalade", a déclaré le chef de la diplomatie américaine samedi soir. "Nous devons nous assurer que le conflit ne se propage pas." Suivez notre direct.

Israël affirme avoir "démantelé" la "structure militaire" du Hamas dans le nord de Gaza. "Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire Hamas dans le nord de la bande de Gaza", a déclaré samedi le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, précisant que des éléments du Hamas opéraient toujours dans le nord de Gaza "sans structure et sans commandants". "Nous nous focalisons désormais sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de Gaza", a-t-il ajouté.

Un officier israélien et six Palestiniens tués en Cisjordanie. Un officier israélien a été tué et trois ont été blessés, dimanche, lors d'un raid des forces israéliennes contre le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, en Cisjordanie occupée. L'officier "se trouvait dans un véhicule militaire qui a été touché par un engin explosif", a précisé la police. Le raid a coûté la vie à six Palestiniens, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.