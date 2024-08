Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le mouvement palestinien veut l'application du plan de Joe Biden pour une trêve à Gaza

#ISRAEL_PALESTINE Dans une déclaration conjointe, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni salue "le travail inlassable de nos partenaires du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis en vue d'un accord de cessez-le-feu et de la libération des otages". "Nous convenons qu’il ne peut plus y avoir aucun délai supplémentaire. Nous avons travaillé avec toutes les parties pour éviter l'escalade, et nous ne ménagerons aucun effort pour réduire les tensions et trouver une voie vers la stabilité", assurent aussi Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Keir Stammer dans le texte.