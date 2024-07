Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le mouvement islamiste palestinien affirme que son chef, Ismaïl Haniyeh, a été tué par "un raid sioniste" à Téhéran

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé, mercredi 31 juillet, qu'une frappe israélienne à Téhéran (Iran) avait tué son chef, Ismaïl Haniyeh. "[Notre] frère, le dirigeant, le mujahid Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans un raid sioniste contre son quartier général à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président" iranien, a écrit le Hamas dans un communiqué. "La résidence d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique de la résistance islamique du Hamas, a été touché à Téhéran, et en conséquence de cet incident, lui et l'un de ses gardes du corps sont morts en martyrs", ont déclaré plus tôt les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique iranienne, sur leur site Sepah. Suivez notre direct.

En visite à Téhéran. Ismaïl Haniyeh s'était rendu à Téhéran pour assister, mardi, à la prestation de serment du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian devant le Parlement. L'Iran, allié du Hamas, ne reconnaît pas l'Etat israélien et a fait du soutien à la cause palestinienne un élément central de sa politique étrangère depuis la Révolution islamique de 1979.

Déjà plusieurs réactions. Un responsable du bureau politique du Hamas a déclaré que "l'assassinat" d'Ismaïl Haniyeh était "un acte lâche, qui ne restera pas sans réponse". Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a pour sa part condamné le "lâche assassinat" du chef du Hamas dans un communiqué.

Chef du bureau politique. Elu chef du bureau politique du Hamas en 2017, Ismaïl Haniyeh s'était fait connaître aux yeux du monde en 2006 en devenant Premier ministre de l'Autorité palestinienne après la victoire surprise de son mouvement aux législatives. Le sexagénaire vivait jusqu'ici en exil volontaire entre le Qatar et la Turquie, deux pays alliés du Hamas, et plaidait de longue date pour concilier résistance armée et combat politique au sein du mouvement.