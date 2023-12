Direct Guerre entre Israël et le Hamas : le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter mardi sur une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU cherche toujours un moyen de parler d'une seule voix. Un vote de l'instance sur une nouvelle résolution pour permettre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza est attendu mardi 19 décembre, à New York. Initialement prévu lundi, le vote a été reporté à mardi matin pour permettre de poursuivre les négociations et éviter une nouvelle impasse, dix jours après un véto américain. Une semaine plus tôt, l'Assemblée générale a, elle, adopté cette même résolution, mais de manière non contraignante. Suivez notre direct.

Washington va continuer à livrer des armes à Israël. En visite lundi à Tel-Aviv, le chef du Pentagone Lloyd Austin a annoncé que les Etats-Unis allaient continuer à fournir "l'équipement" militaire nécessaire à l'armée israélienne et que Washington ne souhaite pas "imposer un calendrier" à son allié historique. En parallèle, le ministre de la Défense américain a insisté sur la nécessité de "réduire les dommages causés aux civils" et de "fournir une aide humanitaire accrue aux près de deux millions de personnes déplacées à Gaza".

Les Etats-Unis annoncent une coalition en mer Rouge. Cette coalition, qui comprend notamment la France et le Royaume-Uni, doit répondre aux attaques des rebelles houthis sur le trafic maritime international en mer Rouge. Lundi, les Houthis ont annoncé avoir encore ciblé deux navires qu'ils considéraient comme "liés à Israël".

Human Rights Watch accuse Tel-Aviv d'affamer les Gazaouis. L'ONG a affirmé lundi qu'Israël utilisait "la famine des civils comme technique de guerre (...), ce qui constitue un crime de guerre". Des accusations auxquelles le gouvernement israélien a réagi en qualifiant HRW "d'organisation antisémite et anti-israélienne".