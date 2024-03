Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la vice-présidente américaine Kamala Harris appelle à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

#ISRAEL_PALESTINE La proposition des médiateurs - Qatar, Etats-Unis, Egypte - porte sur une pause de six semaines des combats et la libération de 42 des 130 otages israéliens encore retenus à Gaza contre des Palestiniens emprisonnés par Israël. Kamala Harris appelle le Hamas à accepter l'accord. "Le Hamas affirme qu'il veut un cessez-le-feu. Eh bien, il y a un accord sur la table. Et comme nous l'avons dit, le Hamas doit accepter cet accord", a déclaré la vice-présidente américaine. "Cela permettra de libérer les otages et d'acheminer une quantité significative d'aide", a-t-elle ajouté.