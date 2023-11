Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la trêve a été prolongée de deux jours, avec de nouvelles libérations attendues

Onze otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et 33 prisonniers palestiniens ont été libérés au cours de la nuit du lundi 27 au mardi 28 novembre. Ces libérations d'otages, annoncées par l'armée israélienne après l'annonce par le mouvement islamiste palestinien et le Qatar d'une extension de 48 heures de la trêve, portent à 69 le nombre d'otages relâchés depuis vendredi, dont 50 Israéliens dans le cadre d'un accord entre Israël et le Hamas. Suivez notre direct.

Trois Franco-Israëliens parmi les nouveaux otages libérés. Les onze otages arrivés en Israël lundi soir sont tous binationaux, dont trois de France – Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans -– et deux d'Allemagne, a précisé le Qatar, médiateur dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron s'est dit "extrêmement heureux" de ces libérations.

La trêve prolongée de deux jours supplémentaires. "Les parties palestiniennes et israéliennes sont parvenues à un accord pour prolonger la pause humanitaire à Gaza", a annoncé le porte-parole de la diplomatie qatarie Majed Bin Mohammed Al-Ansari. Cela devrait permettre la libération d'environ 20 otages et 60 prisonniers supplémentaires.

La situation humanitaire reste critique. Les besoins sont "sans précédent" dans la bande de Gaza, où il faudrait l'arrivée de "200 camions [d'aide] par jour pendant au moins deux mois", selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). Plus de la moitié des logements de l'enclave ont été endommagés ou détruits par la guerre, selon l'ONU, et 1,7 million des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés.