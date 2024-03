Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la situation à Gaza est "une honte pour la civilisation", selon le chef de la diplomatie chinoise

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réitéré l'appel de Pékin à un "cessez-le-feu immédiat". "Le fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée est une tragédie humaine, plus encore, c'est une honte pour la civilisation", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise, lors d'une conférence de presse à Pékin, jeudi 7 mars. La Chine appelle régulièrement à un cessez-le-feu à Gaza depuis l'entrée en guerre d'Israël en octobre contre le Hamas. Suivez notre direct.

Négociations difficiles. Les médiateurs internationaux ont poursuivi mercredi leurs pourparles pour arracher un accord de trêve à Israël et au Hamas à Gaza, après cinq mois de guerre. Réunis au Caire, les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte espèrent obtenir un accord avant le ramadan dans le territoire dévasté et assiégé.

Rome veut coordonner l'aide alimentaire à Gaza avec les agences onusiennes. L'Italie a annoncé mercredi le lancement lundi prochain d'une initiative, "Food for Gaza" ("Nourriture pour Gaza"), dont l'objectif est de coordonner l'aide alimentaire dans cette région avec les agences spécialisées de l'ONU et la Croix-Rouge. L'objectif est de "faciliter l'accès à l'aide alimentaire, soulager les souffrances de la population et garantir la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza", selon le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani.

La situation "doit changer" dit le Royaume-Uni à Israël. Le chef de la diplomatie britannique David Cameron s'est inquiété mercredi de ne "toujours pas (voir) d'amélioration sur le terrain" à Gaza. Il a notamment rencontré Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien. "Nous avons discuté des efforts à déployer pour obtenir une pause humanitaire afin que les otages puissent rentrer chez eux sains et saufs, et que des produits de première nécessité puissent être acheminés à Gaza", a affirmé l'ancien Premier ministre britannique.