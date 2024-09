Direct Guerre entre Israël et le Hamas : la campagne de vaccination contre la polio a été officiellement lancée dans le centre de la bande de Gaza

La campagne anti-polio a officiellement commencé, dimanche 1er septembre, dans le centre de la bande de Gaza. "Les vaccinations ont débuté à 9 heures (heure locale). Nous avons ouvert les centres et nous recevons des enfants âgés d'un jour à dix ans dans le calme jusqu'ici", a fait savoir le docteur Yasser Chaabane, directeur médical de l'hôpital al-Awda. Cette campagne, annoncée par Israël et le Hamas, vise à vacciner plus de 640 000 enfants de moins de dix ans dans le territoire palestinien assiégé, où la polio est réapparue. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'Israël avait accepté une série de "pauses humanitaires" pour la mener à bien. Suivez notre direct.

Une attaque armée dans le sud de la Cisjordanie. Deux hommes et une femme ont été tués dimanche dans une "attaque armée" dans le sud de la Cisjordanie occupée, territoire palestinien où l'armée israélienne mène une vaste opération "antiterroriste", ont rapporté les secours israéliens. Dans la nuit de vendredi à samedi déjà, deux attaques menées par des Palestiniens avaient visé des colonies juives dans la même région.

Les corps de six otages récupérés et identifiés. L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir identifié les corps de six otages ramenés de Gaza en Israël. Cinq d'entre eux – âgés de 23 à 32 ans – avaient été enlevés au festival de musique techno Nova par les commandos du Hamas, lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre.

Un navire attaqué au large du Yémen. Les rebelles houthis ont affirmé samedi avoir mené une attaque contre un navire marchand au large du Yémen. Depuis novembre, ils y mènent des attaques contre des navires qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza.