Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'Etat hébreu et sept "groupes armés palestiniens" accusés de crime de guerre par une commission de l'ONU

Des enquêteurs de l'ONU ont accusé, mercredi 12 juin, dans un rapport Israël et sept "groupes armés palestiniens", dont le Hamas, d'avoir commis des crimes de guerre depuis le 7 octobre. "Il est impératif que tous ceux qui ont commis des crimes soient tenus pour responsables", a déclaré Navi Pillay, qui préside cette commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme en mai 2021.

Elle juge également que les autorités israéliennes "sont responsables" de "crimes contre l'humanité d'extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transfert forcé, d'actes de torture et de traitements inhumains et cruels". Suivez notre direct.

Israël dénonce la "discrimination systématique" à son encontre. La commission d'enquête de l'ONU "a prouvé une fois de plus que ses actions sont toutes au service d'un agenda politique focalisé contre Israël", a fustigé l'ambassadrice d'Israël auprès de l'ONU à Genève, Meirav Shahar.

Les Etats-Unis "examinent" la réponse du Hamas à un plan de cessez-le-feu. "Nous avons reçu la réponse que le Hamas a donnée au Qatar et à l'Egypte, et nous sommes en train de l'examiner", a déclaré à des journalistes un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, au sujet du plan de trêve à Gaza. Dans la foulée, un dirigeant du Hamas, Izzat al-Rishq, a publié un bref communiqué pour affirmer que la réponse était à la fois "responsable, sérieuse et positive" et qu'elle "ouvrait la voie à un accord".

Nouveaux bombardements à Gaza. Des frappes israéliennes continuent, tôt mercredi, de viser différents secteurs de la bande de Gaza, après des bombardements meurtriers la veille dans le centre du territoire où l'armée israélienne dit avoir "achevé une opération" dans l'est de Deir al-Balah et l'est d'al-Boureij.

Un commandant du Hezbollah tué au Liban. Le mouvement chiite libanais, allié du Hamas, affirme qu'un de ses commandants, Taleb Sami Abdalla, a été tué mardi soir dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. Sans commenter directement cette frappe, l'armée israélienne a reconnu avoir mené mardi des bombardements dans un secteur du sud du Liban d'où le Hezbollah avait lancé en matinée "environ 50 roquettes".