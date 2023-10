Guerre entre Israël et le Hamas : l'aide humanitaire commence à traverser le terminal de Rafah côté égyptien vers la bande de Gaza

Environ 175 camions d'aide humanitaire, jusqu'alors bloqués du côté égyptien de la frontière au terminal de Rafah, ont commencé à se diriger vers la bande de Gaza, samedi 21 octobre, a déclaré un responsable du Croissant Rouge égyptien à l'AFP. La télévision d'Etat égyptienne a montré plusieurs camions traverser l'immense porte du poste-frontière au 15e jour de la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas, déclenchée par une attaque terroriste du mouvement islamiste palestinien, le 7 octobre. Alors que le siège complet de la bande de Gaza par Israël a débuté depuis 11 jours, les 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant. Suivez notre direct.

Au moins 17 employés de l'ONU tués à Gaza. Au moins 17 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré son patron, Philippe Lazzarini. "Jusqu'à présent, la mort dans cette guerre brutale de 17 de nos collègues a été confirmée. Malheureusement, le véritable chiffre sera probablement plus important", a écrit le commissaire-général de l'UNRWA dans un communiqué publié samedi.

Israël appelle ses ressortissants à quitter l'Egypte et la Jordanie. Israël a appelé samedi ses citoyens se trouvant en Egypte et en Jordanie à les quitter "le plus rapidement possible" en raison d'une "aggravation des manifestations contre Israël". Une alerte similaire, de niveau 4, le plus élevé, avait déjà été émise pour la Turquie et les recommandations ont été relevées au niveau 3 pour le Maroc, conseillant aux Israéliens de ne pas s'y rendre.

Deux otages américaines libérées. Le Hamas a libéré vendredi soir deux Américaines qu'il avait enlevées le 7 octobre lors de son attaque meurtrière contre Israël. Les deux femmes, Judith et Natalie Raanan, une mère et sa fille, ont été relâchées après une médiation du Qatar. Le président américain Joe Biden s'est dit "au comble de la joie".

De nouvelles frappes dans la nuit. Le pilonnage de la bande s'est poursuivi dans la nuit de vendredi à samedi, a fait savoir l'armée israélienne, sur Telegram. Elle assure avoir frappé "des centres de commandement, des lanceurs de missiles antichar et des infrastructures stratégiques du Hamas", et également ciblé des tireurs et des observateurs postés dans des immeubles. Le Croissant Rouge palestinien a par ailleurs fait état d'une menace de bombardement israélien contre l'hôpital Al-Quds, dans le nord de la bande de Gaza, mais s'est déclaré "incapable" d'évacuer l'établissement qui héberge quelque 500 patients dans la zone de l'enclave la plus durement frappée par l'armée israélienne.

Une nouvelle victime dans des heurts en Cisjordanie. Une personne a par ailleurs été tuée dans la nuit dans des heurts avec l'armée israélienne près de Jéricho, portant à 84 le nombre de morts palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le renseignement militaire français privilégie l'hypothèse d'"une roquette palestinienne" à l'hôpital al-Alhi de Gaza. Alors que Palestiniens et Israéliens se rejettent la responsabilité du tir sur un hôpital de Gaza depuis mardi, un responsable de la Direction du renseignement militaire français (DRM) a estimé que "la nature de l'explosion et les échanges avec d'autres partenaires du renseignement me conduisent à (affirmer) que rien ne permet de dire qu'il s'agit d'une frappe israélienne". Selon lui, "l'hypothèse la plus probable est une roquette palestinienne qui a explosé avec une charge d'environ 5 kilos."