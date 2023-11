Direct Guerre entre Israël et le Hamas : Edouard Philippe reproche à certains "leaders" politiques de "décapsuler" l'antisémitisme

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a critiqué sur Radio J dimanche 5 novembre "l'attitude d'un certain nombre de leaders actuels" qui "a pu décapsuler" l'antisémitisme en France. Le patron du parti Horizosn était notamment interrogé sur la position de responsables de la France insoumise sur le conflit entre Israël et le Hamas, refusant de qualifier le mouvement palestinien de "terroriste". "Je ne peux pas généraliser, je sais très bien qu'à LFI, il y a des gens qui ne sont pas antisémites et sans doute certains qui le sont", a-t-il nuancé. Suivez notre direct.

L'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza. Une nouvelle frappe y a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés samedi soir, selon le Hamas, qui indique que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Le bombardement n'a pas été confirmé par Tsahal.

Près de 19 000 manifestants pro-Palestine ont défilé à Paris samedi selon la préfecture, 60 000 selon la CGT. Aucune dégradation n'a été signalée aux autorités.Des manifestations ont aussi eu lieu tout au long de la journée à Toulouse, Bordeaux, Lille ou encore Grenoble. Ailleurs en Europe, des rassemblements ont été organisés à Londres et à Berlin notamment.

Les évacuations continuent depuis Gaza. "Près de quarante Français et leurs familles" ont pu sortir de l'enclave par le poste-frontière de Rafah (Egypte) samedi 4 novembre, annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Ils ont été pris en charge par l'ambassade de France et les équipes du Centre de crise et de soutien", précise un communiqué. Vendredi, 34 personnes et leurs conjoints avaient été évacués.