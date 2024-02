Direct Guerre entre Israël et le Hamas : des frappes israéliennes visent Rafah, les pourparlers de trêve se poursuivent dans un climat régional tendu

La ville de Rafah, où se sont réfugiés plus d'un million de Palestiniens menacés par la guerre à Gaza, est le théâtre, samedi 3 février, d'intenses frappes israéliennes à l'heure où la diplomatie tente d'imposer une nouvelle trêve sur fond d'embrasement régional. La diplomatie tente de son côté de négocier une seconde trêve, plus longue que celle d'une semaine, négociée sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis et qui avait permis fin novembre la libération d'une centaine d'otages israéliens en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël. Suivez notre direct.

De puissantes frappes à Rafah. Peu après minuit, une journaliste de l'AFP a entendu de puissantes frappes à Rafah, ville jouxtant l'Egypte, à la pointe sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé le décès d'au moins 100 civils dans la soirée et la nuit, dont 14 tôt samedi dans des frappes sur deux résidences de Rafah.

Où en est la prochaine trêve ? Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, installé au Qatar, est attendu en Egypte pour discuter d'une proposition élaborée lors d'une réunion fin janvier à Paris entre le chef de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. Ces derniers jours, le Qatar a fait état de "premiers" signes d'appui à la trêve de la part du Hamas, mais le mouvement islamiste palestinien a ensuite affirmé n'avoir pas encore pris de décision sur cette proposition, souhaitant un cessez-le-feu et non une nouvelle pause.

Une nouvelle tournée de Blinken. Le projet de trêve doit d'ailleurs être au coeur d'une nouvelle tournée au Proche-Orient du Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à partir de dimanche, et qui le conduira au Qatar, en Egypte, en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite.