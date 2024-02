Direct Guerre entre Israël et le Hamas : des frappes en cours sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

Après Gaza City, puis Khan Younès, Israël vise désormais une opération au sol à Rafah, ville frontalière de l'Egypte, à l'extrême sud de la bande de Gaza. Tôt samedi 10 février, des témoins ont fait état à l'AFP de frappes dans les environs de cette ville, peuplée désormais par environ 1,3 million de Palestiniens, dont la grande majorité s'y est réfugiées pour échapper aux opérations de l'armée israélienne plus au nord. Suivez notre direct.

Des combats en cours. Le ministre de la santé du Hamas a dénombré dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi 110 morts, dont 25 dans des frappes à Rafah, et fait état de "combats intenses" samedi dans l'hôpital Nasser de Khan Younès. Vendredi, les forces israéliennes avaient pris d'assaut l'autre grand hôpital de cette ville, al-Amal.

L'agence Moodys' abaisse la note d'Israël. L'agence de notation Moody's a abaissé vendredi d'un cran la note de la dette d'Israël, à A2 et l'a assortie d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait l'abaisser de nouveau dans les mois à venir. "Le principal facteur" de cette baisse est l'évaluation "selon laquelle le conflit militaire en cours avec le Hamas, son contrecoup et ses conséquences plus larges augmentent sensiblement le risque politique pour Israël et affaiblissent ses institutions exécutives et législatives ainsi que sa solidité budgétaire", précise le communiqué.

Les négociations ont pris fin. De nouvelles négociations entre les médiateurs qatari et égyptien et le Hamas, lancées jeudi au Caire pour tenter de parvenir à un accord de trêve, ont pris fin vendredi. "La délégation du Hamas a quitté le Caire", a déclaré un responsable du Hamas en disant, sans autres précisions, "attendre une réponse d'Israël". Selon le site Axios, le patron de la CIA doit se rendre la semaine prochaine en Egypte pour tenter d'arracher une nouvelle pause dans les combats et la libération des otages à Gaza.

Benyamin Nétanyahou demande à l'armée un "plan d'évacuation" des civils de Rafah. Après avoir ordonné mercredi à l'armée de préparer une offensive sur Rafah, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, lui a demandé vendredi de lui soumettre un "plan combiné" d'"évacuation" des civils de Rafah et de "destruction" du Hamas dans cette ville. "Forcer plus d'un million de Palestiniens déplacés à Rafah à évacuer à nouveau sans trouver un endroit sûr où aller serait illégal et aurait des conséquences catastrophiques", a déclaré dans la nuit Nadia Hardman, spécialiste des droits des migrants et des réfugiés pour Human Rights Watch.

Biden juge "excessive" la riposte d'Israël à Gaza. Dans une rare critique à l'égard d'Israël depuis le début il y a quatre mois de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le président américain Joe Biden a jugé "excessive" la "riposte dans la bande de Gaza" à l'attaque du 7 octobre. Les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont fait état de craintes pour les civils à Rafah. "Mener une telle opération maintenant sans planification et sans réflexion dans une zone abritant un million de personnes serait un désastre", a prévenu cette semaine le département d'Etat américain.