Direct Guerre entre Israël et le Hamas : des discussions "sérieuses" sont en cours pour libérer les otages, selon les Etats-Unis

Bientôt une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas ? Le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, "se trouve au Caire" pour discuter d'une "pause" dans les combats et de la libération des otages, selon Washington. "Je ne peux pas vous dire si et quand nous pourrons y arriver, mais les conversations sont très sobres et sérieuses pour essayer de mettre en place un autre accord sur les otages", a déclaré John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche. Suivez notre direct.

Khan Younès au centre des combats. Tôt ce mercredi, des témoins ont rapporté des tirs d'hélicoptères militaires israéliens autour de Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza, où se cacheraient des dirigeants locaux du Hamas, selon Israël. L'armée israélienne affirme avoir "encerclé" cette ville et avoir ordonné à la population d'évacuer.

Une solution à deux Etats toujours rejetée. Jusqu'à présent, le gouvernement du Premier ministre Benyamin Nétanyahou s'oppose à la création d'un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Ce rejet de la solution à deux Etats est "inacceptable" et risque de "prolonger le conflit", a prévenu le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité.

Des pertes pour l'armée israélienne. L'armée israélienne a annoncé mardi la mort de 21 réservistes dans l'effondrement de deux bâtiments où ils étaient en train de poser des explosifs, après un tir de roquette contre un char proche. Avec le décès de trois autres soldats dans un incident séparé, il s'agit de la perte quotidienne la plus lourde pour l'armée israélienne depuis le début de son offensive, portant le bilan total à 221 morts.