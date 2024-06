Direct Guerre entre Israël et le Hamas : d'intenses tirs d'artillerie et des frappes dans le sud de la bande de Gaza

"Plus cela [la guerre] dure, plus les gens souffriront, et il est temps de cesser les marchandages."

#ISRAEL_PALESTINE Antony Blinken a conclu à Doha, au Qatar, une tournée dans quatre pays de la région, dont Israël. Il a affirmé que les Etats-Unis vont continuer à travailler avec les autres pays médiateurs, le Qatar et l'Egypte, afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Selon lui, "certains changements" réclamés par le Hamas dans la proposition de cessez-le-feu annoncée par Joe Biden étaient "réalisables, d'autres pas". "Je pense que ce fossé peut être comblé", a-t-il ajouté.