Direct Guerre dans la bande de Gaza : trois fils du leader du Hamas tués par une frappe israélienne

Trois fils et quatre petits-enfants d'Ismaïl Haniyeh, le leader du Hamas, ont été tués dans une frappe israélienne dans le champ de réfugiés de Chati, dans la ville de Gaza, a annoncé le mouvement islamiste palestinien mercredi 10 avril. La famille rendait visite à des proches au premier jour des célébrations de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois sacré musulman du ramadan.

"Je remercie Dieu pour l'honneur que nous fait le martyre de mes trois fils et de certains de mes petits-enfants", a déclaré Ismaïl Haniyeh, basé à Doha, à la chaîne du Qatar Al Jazeera. "L'ennemi a visé une voiture à bord de laquelle ils se trouvaient." L'armée israélienne a confirmé avoir tué dans une frappe aérienne les trois fils du chef du Hamas, qualifiés d'"agents militaires de l'organisation terroriste Hamas". Suivez notre direct.

"Ce sang versé nous rendra encore plus fermes." "L'ennemi pense pouvoir briser la volonté de notre peuple et pousser les dirigeants à faire des concessions (...) Il peut rêver !", a déclaré Ismaïl Haniyeh après la mort de trois fils et de quatre petits-enfants. "Nos exigences sont claires et nous n'y renoncerons pas. Si l'ennemi croit que cibler mes fils au plus fort des négociations et avant que le Hamas ne donne sa réponse, poussera le mouvement à changer de position, il se trompe", a-t-il insisté.

Washington alerte sur la "menace" iranienne pesant sur Israël. L'Iran "menace de lancer une attaque importante contre Israël", a déclaré à Washington le président américain, Joe Biden, mercredi. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait affirmé un peu plus tôt qu'Israël serait "puni" pour une attaque meurtrière contre le consulat iranien à Damas, le 1er avril. Joe Biden a rappelé le soutien "inébranlable" des Etats-Unis à l'Etat hébreu, face à ces menaces de représailles.

Israël, sous pression, assure augmenter l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. "Le mois dernier, la moyenne quotidienne était de 213 [camions d'aide humanitaire] et avant cela de 170", a déclaré mercredi le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Ce dernier a assuré que l'objectif était d'atteindre sous peu une moyenne de 500 camions par jour, notamment grâce à l'acheminement de l'aide au port israélien d'Ashdod, et la mise sur pied d'un nouveau passage terrestre vers Gaza.