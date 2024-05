Direct Guerre dans la bande de Gaza : l'armée israélienne mène d'intenses frappes sur Rafah

La bande de Gaza de nouveau pilonnée. L'armée israélienne mène d'intenses bombardements mardi 7 mai à Rafah, dans le sud de Gaza, afin d'accentuer la "pression" sur le Hamas, quelques heures avant de nouveaux pourparlers au Caire pour tenter d'infléchir un accord de trêve. La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de "nombreux morts" dans la nuit et l'hôpital koweïtien, situé à Rafah, a relevé "11 morts" et des "dizaines de blessés". Des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes ont également décrit des frappes aériennes et de nombreux tirs d'artillerie dans tout le territoire palestinien. Suivez notre direct.

Le Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu. Après que l'armée israélienne a commencé une opération d'évacuation à Rafah, lundi, le Hamas a informé l'Egypte et le Qatar qu'il avait "approuvé leur proposition pour un accord de cessez-le-feu" avec Israël. Mais cette proposition est "loin des exigences israéliennes", a rétorqué le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou. Israël enverra toutefois une délégation en Egypte pour parvenir à un accord "à des conditions acceptables pour Israël".

Des familles d'otages réclament un accord. "L'annonce du Hamas doit ouvrir la voie au retour des 132 otages retenus en captivité par le Hamas depuis plus de sept mois", a déclaré dans un communiqué le Forum des familles, une association israélienne de proches d'otages fondée au lendemain du 7 octobre. "Le moment est venu pour toutes les parties concernées de tenir leur engagement et de transformer cette opportunité en un accord pour le retour de tous les otages", ajoute-t-on.

Israël organise l'évacuation de Rafah. Benyamin Nétanyahou a promis de lancer l'offensive sur cette ville, quelle que soit l'issue des négociations. L'armée israélienne a affirmé qu'elle était indispensable pour "détruire les quatre derniers bataillons" du Hamas dans la bande de Gaza. Dans cette perspective, elle a débuté "une opération d'ampleur limitée pour évacuer temporairement les personnes résidant dans l'est de Rafah", estimant à "environ 100 000" le nombre de personnes concernées.