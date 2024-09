Direct Guerre au Proche-Orient : plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis, réclament un "cessez-le-feu immédiat" de 21 jours entre Israël et le Hezbollah

La communauté internationale se mobilise. Après une intense séquence diplomatique à l'ONU, la France et les Etats-Unis ont appelé mercredi 25 septembre à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours entre Israël et le Hezbollah. Cette demande est soutenue par l'Union européenne, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar. "Il est temps de parvenir à un règlement à la frontière israélo-libanaise qui garantisse la sécurité et permette aux civils de rentrer dans leurs foyers", écrivent les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron dans un communiqué commun publié après leur rencontre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Suivez notre direct.

Plus de 70 morts mercredi au Liban. Les frappes israéliennes ont tué mercredi 72 personnes, a assuré le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. Elles ont causé la mort de 38 personnes dans le sud du pays, 12 dans la région de la Békaa (est) et 22 dans trois villes au nord et au sud de Beyrouth, d'après le ministère, qui ajoute que près de 400 personnes ont été blessées.

Mise en garde de l'Iran. Le Proche-Orient est "au bord d'une catastrophe totale", a mis en garde mercredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. "Si la situation n'est pas maitrisée, le monde fera face à des conséquences catastrophiques", a-t-il averti avant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également assuré que Téhéran soutiendrait le Liban "par tous les moyens" en cas d'escalade de l'offensive israélienne.

Israël affirme préférer la voie diplomatique. L'Etat hébreu avance qu'il utiliserait "tous les moyens à [sa] disposition, dans le respect du droit international", "pour permettre à [ses] habitants de retourner chez eux", a déclaré Danny Danon, ambassadeur israélien à l'ONU. "Si nous pouvons l'atteindre par la diplomatie, ce serait mieux pour Israël, ce serait mieux pour le Liban", a-t-il ajouté.